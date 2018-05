Organisator Sluzekermesse zelf op podium BART VANDEKERCKHOVE BRENGT MORGEN TWEE LIEDJES PAUL BRUNEEL

18 mei 2018

02u47 0 Middelkerke Bart Vandekerckhove is al 20 jaar de man achter Sluzekermesse, het jaarlijkse feest dat vandaag van start gaat met een optreden van Les Truttes. Morgen staat Bart zelf op het podium. Met de hulp van Paul Bruna nam hij twee liedjes op in de studio. Morgen brengt hij ze live. "Ik ben écht zenuwachtig."

Twintig jaar al staat Bart Vandekerckhove samen met zijn kameraad Steve Lobbrecht aan het roer van de grootste en oudste kermis van de gemeente. Sluzekermesse bestaat immers al vijftig jaar. Al die jaren slaagde hij erin om de grootste en populairste artiesten uit zowel Vlaanderen als Nederland naar Middelkerke te halen, zoals Luv', Willy Sommers, Christophe en vele anderen. Ook dit jaar presenteert Bart samen met Steven opnieuw een affiche om de vingers bij af te likken, met als topper vanavond het optreden van Les Truttes. Maar na twintig jaar kreeg Bart zin om zelf eens post te vatten tussen de groten. Vorige week dook hij dan ook de opnamestudio in en zong twee nummers, een van Willy Sommers en een van Sam Gooris, die hij morgen op het grote podium van Sluzekermesse in de tent op het Marktplein zal brengen. "Ik zing graag, maar ik wist niet goed hoe ik er aan moest beginnen en daarom trok ik voor advies naar twee mensen in de wijk die mij op weg hebben geholpen en mij hebben ondersteund in mijn muzikale onderneming", zegt Bart. "Zanger Paul Bruna, die trouwens ook een optreden zal geven, zocht samen met mij twee gepaste nummers. Hij nam in de studio de tweede stem voor zijn rekening. Robert Deblauwe leverde de nodige know-how en apparatuur om alles in te blikken. Ik ben tevreden met wat ik heb gezongen, maar ik ben wel enorm zenuwachtig om het nummer zaterdag op het podium te brengen."





Programma

Sluzekermesse start vandaag met een kermisparty en het optreden van Les Truttes. Morgen is er onder meer een Kubb-tornooi en een kindernamiddag. Om 16 uur is er een avondmarkt en later die avond zijn er nog optredens van Danny Jones, Paul Bruna, Jettie Pallettie en Yves Segers. Op zondag is er in de voormiddag een aperitiefconcert en de huldiging van de 50-jaar gehuwden met aansluitend een beenhespfestijn. In de namiddag is er een wandelzoektocht en vanaf 16 uur zijn er optredens van Edelweiss, The Blue Pitta's en Jordy Fransis. 's Avonds is er een verrassende Hollandse avond met onder meer DJ Ma Flodder en de Alpenzusjes. De kermis wordt op maandag afgesloten met de traditionele grote rommelmarkt, een kermisrally voor wielertoeristen, een boogschieting en de 10de Vespa Ride-Out. Om 17 uur sluit Funky 'D' de kermis officieel af en later op de avond sluiten de kermisattracties.