Oppositiepartij Groen over casinodossier: “En nu Middelkerkenaar mee laten beslissen” Timmy Van Assche

28 maart 2019

14u56 0 Middelkerke Oppositieraadslid Robin De Lille van Groen vraagt dat het gemeentebestuur haar oor te luister legt bij de inwoners over het nieuwe casinoproject.

“Na de tumultueuze eerste en tweede aanbesteding, lijkt het stopzetten van het contract inderdaad een logische beslissing”, zegt De Lille. “We roepen het gemeentebestuur op, als er een nieuwe aanbesteding komt, dit te doen met een brede oproep naar nieuwe kandidaten. Ook de mogelijkheid voor een cultuurtempel zonder gokfunctie mag bekeken worden, met een participerende filosofie.”

Luisteren naar inwoners

“Over zo’n beeldbepalend project moet de Middelkerkenaar mee kunnen beslissen”, zegt Robin De Lille nog. “Dit is de uitgelezen kans voor meer inspraak voor de burger, want dit nieuwe gebouw zal toch dé landmark van Middelkerke voor de komende vijftig jaar worden.” Daarnaast pleit Groen Middelkerke ook voor een lobbyregister, zodat alle contacten met belanghebbenden transparant zijn. eDit om belangenvermenging te vermijden en in het belang van de belastingbetaler. Kortom: dit is een kans om beter te doen. De bal ligt nu in het kamp van de burgemeester.”