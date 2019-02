Opnieuw bruinvis aangespoeld aan onze kust Klaas Danneel

07 februari 2019

13u15

Bron: VTM NIEUWS 0 Middelkerke Op het strand van Middelkerke is een bruinvis aangespoeld van iets meer dan een meter lang. De brandweer haalde het dier op en bracht het voor onderzoek naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Oostende.

“De bruinvis heeft pikwonden ter hoogte van de kop”, zegt marien bioloog Jan Haelters. “Die zijn wellicht afkomstig van meeuwen die op het drijvende kadaver kwamen zitten. Daardoor gaat de ontbinding ook sneller.” Na een uitwendig onderzoek in Oostende wordt het dier naar de universiteit van Luik gebracht voor een inwendig onderzoek. “Bedoeling is om de doodsoorzaak te achterhalen”, zegt Haelters nog. “Onderzoekers meten of er vervuilende stoffen in de weefsels aanwezig zijn, de maaginhoud wordt ook gecontroleerd en er wordt gekeken of er virussen en bacteriën aanwezig zijn.”

Voor onze kust komen bruinvissen vaak voor, het is dan ook niet verwonderlijk dat er af en toe eentje aanspoelt. Vorig jaar spoelden in totaal 81 bruinvissen aan op onze stranden. Dit jaar zijn het er al vier, deze bruinvis meegeteld.