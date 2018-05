Oostendse luchthaven decor voor nieuwste videoclip Paul Bruna 16 mei 2018

De videoclip van de nieuwste single 'Als je lacht' van Paul Bruna uit Middelkerke is opgenomen op de luchthaven in Oostende.





Ook Daisy's Corner op de Zeedijk in Middelkerke komt in beeld. "Filmen op de luchthaven is niet evident maar we zijn erin geslaagd", lacht Bruna. "We filmden in de vertrekhal, op de tarmac en in een vliegtuig van TuiFly. De tekst van mijn nieuwste nummer schreef ik zelf." De agenda van Paul Bruna staat al behoorlijk vol. Wil je hem boeken, mail dan naar boekingen@paulbruna.be.





