Ook vriend van rechtenstudente vrijgelaten in dossier campingmoord 11 april 2018

02u49 0

Een maand nadat een 21-jarige rechtenstudente voorwaardelijk werd vrijgelaten in het dossier rond de campingmoord in Middelkerke, liet de raadkamer gisteren ook haar 41-jarige vriend Bruno C. vrij. De politie ontdekte in de nacht van 6 op 7 december het lichaam van Oostendenaar Mihaël P. (36) in de koffer van de wagen van Kelly D. De man had zware verwondingen in de hals en brandwonden in de schaamstreek.





De feiten vonden eerder die nacht plaats in een caravan op de camping Marva 3, even verderop. Huurder Alain D. (43) bracht het slachtoffer samen met Julien B. (28) om. De man zou verklaard hebben dat ze Mihaël P. een rammeling hadden gegeven omdat hij hen bestolen had en daarna angst hadden dat hij aangifte zou gaan doen bij de politie. In de caravan was nog een derde man aanwezig in een aanpalende kamer.





Romuald V. (30) hoorde alles gebeuren en belde Kelly D. op. De jonge vrouw stond nog bij hem in het krijt en zakte samen met haar vriend Bruno af uit Namen naar de kust. Beiden werden door de onderzoeksrechter enkel aangehouden voor lijkverberging. Ze mogen tot hun proces geen contact hebben met elkaar. (SDVO)