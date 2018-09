Ook Suske en Wiske krijgen stripmuur 01 september 2018

Nadat enkele weken geleden de stripmuur van Kiekeboe in Westende officieel werd ingehuldigd, zit er binnenkort al een nieuwe stripmuur aan te komen. Nu zijn Suske en Wiske de gelukkigen die afgebeeld worden op een muur, deze keer van de woning in de IJzerlaan 25 in Middelkerke. Het is de tweede muur van een privéwoning die wordt beschilderd. Eerder werden al muren van openbare gebouwen zoals het politiekantoor, het centrum De Branding en de Calidris voorzien van een striptekening. De stripmuur in de IJzerlaan wordt op dinsdag 24 september officieel ingehuldigd. (BPM)