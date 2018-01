Ook stemmen op nieuwe progressieve lijst én Vlaams Belang 31 januari 2018

02u56 0

Als de Middelkerkenaar op 14 oktober naar de stembus trekt, zal hij een keuze kunnen maken uit zeven politieke partijen. Behalve de gekende partijen Open Vld, CD&V, Lijst Dedecker, N-VA en Groen is ook Geert Verdonck, nu Progressief Kartel, bezig met de vorming van een nieuwe progressieve lijst. Ook nieuw is de terugkeer van Vlaams Belang in Middelkerke. Jan Lacombe (75) werd door het partijbestuur gevraagd om in de badplaats Vlaams Belang nieuw leven in te blazen. Lijsttrekker Lacombe is er zich van bewust dat hij waarschijnlijk geen volledige lijst zal kunnen indienen, maar wil Vlaams Belang opnieuw een stem geven in de gemeente. Hij was twee legislaturen gemeenteraadslid voor de partij in Middelkerke (2001-2012) en tegelijk ook provincieraadslid. (BPM)