Onweer creëert zwarte plassen rond Beaufort-kunstwerk 30 mei 2018

Ondervond Beaufort-kunstwerk 'Holy Land', ter hoogte van Zeedijk 23, schade van het onweer van de afgelopen dagen? Op het eerste gezicht leek het daar op, toen er zich zwarte plasjes water rond de tientallen spiegels vormden. Was de zwarte coating aan de achterkant afgebladderd door de regen en hagel? Gelukkig is er een logische verklaring voor het opvallende beeld. "Door de overvloedige regen kon de waterafvoer op de Zeedijk het water niet meer verwerken. De overloop verwerkt het water vervolgens richting het strand - dat is een normale procedure bij dit soort noodweer", meldt cultuurbeleidscoördinator Stijn Van Loock. "De zwarte plassen zijn dus water met onder meer stof, steentjes en gruis van de dijk. Er is dus zeker geen sprake van milieuverontreiniging. De kleine fracties zullen natuurlijk verwerkt worden, het strand opkuisen is niet nodig." De spiegels van het kunstwerk 'Holy Land', of 'Beloofde Land', zijn achteraan met een weersbestendige zwarte coating bewerkt. "Het kunstwerk heeft al over de hele wereld gestaan en is dus zeker bestand tegen onweer."





De installatie van de Franse kunstenaar Kader Attia is een tijdelijk monument dat een eervolle begrafenis geeft aan zowel de koloniale soldaten als de vluchtelingen die onderweg naar Europa verdronken. (TVA)