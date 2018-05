Onverbeterlijke bestuurder speelt auto kwijt 23 mei 2018

De Brugse politierechter Peter Vandamme heeft een Hyundai Getz van een 54-jarige bestuurder uit Middelkerke verbeurd verklaard. De man stond al voor de zesde keer terecht voor het rijden onder invloed van alcohol. Op 28 augustus vorig jaar zag de politie Michel F. half geparkeerd staan op het fietspad langs de Normandlaan. Hij tekende 0,85 promille op. Ook in 2007, 2008, 2010, 2015 en begin vorig jaar werd F. al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. "Mijn cliënt werd opgebeld door een ex, die bedreigd werd door haar nieuwe vriend", pleitte zijn advocaat.





"Op de terugweg moest hij even bekomen met enkele pinten op café. Mijn cliënt was al geminderd en nuttigt voortaan geen alcohol meer." Naast de verbeurdverklaring sprak de politierechter ook 2 jaar rijverbod en 6.400 euro boete uit. Hij gaf Michel F. ook 1 maand cel. (SDVO)