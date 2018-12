Ongeval met zendmast: menselijke fout, slachtoffers buiten levensgevaar Bart Boterman

14 december 2018

15u53 0 Middelkerke De oorzaak van het zware arbeidsongeval met de zendmast in Middelkerke is een menselijke fout. Dat blijkt uit de bevindingen van het arbeidsauditoraat van Brugge. De slachtoffers (21 en 23) uit Heist-op-den-Berg zijn intussen buiten levensgevaar.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag op het militair domein in de Hector Verhaegelaan in Middelkerke. FOD Defensie laat er namelijk zeven zendmasten tot 65 meter hoog afbreken. Bij de afbraak van het vijfde exemplaar liep het fout. De mast was al deels afgebroken en er restte nog een 30-tal meter. Twee arbeiders droegen hun valbeveiliging en waren bovenaan de mast vastgeklikt om delen te ontmantelen.

“De masten zijn beveiligd met vier spankabels die aan de grond zijn bevestigd. Een werknemer heeft een van de kabels te vroeg doorgeknipt. Daardoor heeft de zendmast aan stabiliteit verloren en is die omgekanteld. Het gaat om een menselijke fout”, zegt substituut-arbeidsauditeur Jeroen Lorré.

Ernstig gewond

Op de grond waren de twee slachtoffers nog steeds vastgeklikt. Ze werden bevrijd maar liepen ernstige verwondingen op. “Beide slachtoffers zijn nu buiten levensgevaar, maar een blijvende arbeidsongeschiktheid is niet uitgesloten”, aldus Jeroen Lorré.

Het onderzoek door Dienst Toezicht Welzijn op het Werk, naar de werkomstandigheden en het naleven van de arbeidsvoorschriften, is nog niet volledig afgerond en gaat verder. De werken liggen voorlopig nog stil.