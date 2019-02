Onderzoek naar partnermoord afgerond: voormalige kinesist wordt binnenkort naar assisen verwezen Siebe De Voogt

22 februari 2019

17u30 0 Middelkerke Het onderzoek naar een partnermoord die bijna anderhalf jaar geleden plaatsvond in een appartement in Middelkerke, is afgerond. Verdachte Emmanuel V. (68) uit Middelkerke zal normaal binnen korte termijn doorverwezen worden naar het hof van assisen voor de moord op zijn vriendin Miriam Van Poel (68) uit Haaltert.

De tragische moord speelde zich op vrijdag 13 oktober 2017 af in het tweede verblijf van het slachtoffer. Miriam Van Poel (68) werd er om het leven gebracht met vijf messteken. Pas een dag later ging haar vriend zich aangeven bij de politie. In z’n eerste verhoor hield Emmanuel V. (68) de lippen stijf op elkaar. Pas maanden later legde hij uitgebreide verklaringen af. De voormalige kinesist zou door het lint gegaan zijn na een zoveelste discussie met Van Poel. De vrouw ging volgens hem te nauw om met mannen tijdens activiteiten van seniorenvereniging OKRA. De jaloezie van V. had ook in het verleden al voor felle ruzies gezorgd. Volgende week ondergaat de Middelkerkenaar een eindverhoor bij de onderzoeksrechter. Daarna zal de zaak normaal relatief snel naar het hof van assisen kunnen doorverwezen worden.