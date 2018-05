Onderzoek in gemeentehuis naar subsidiefraude 01 juni 2018

02u48 0

Rechercheurs zijn woensdag opnieuw binnengevallen in het gemeentehuis van Middelkerke. Aanleiding is de mogelijke fraude in het toekennen van subsidies aan de vzw's en bedrijven van onafhankelijk gemeenteraadslid Danny Van Den Broucke, zoals tennisclub Lacodam. Een hele dag ondervroegen de rechercheurs het diensthoofd van Toerisme Middelkerke. "Ik klaag het gesjoemel met de subsidies al aan van in 2013", zegt Jean-Marie Dedecker. "Het gaat om vervalsing van handtekeningen van officials en het opmaken van valse facturen tussen de bedrijven Van Den Broucke om de kosten kunstmatig op te drijven en zo subsidies binnen te rijven. Het hele schepencollege was op de hoogte en gedoogde dit. Ik heb de bewijzen zwart op wit gekregen van de Internationale Tennisfederatie. Zelf diende ik geen klacht in, maar rechercheurs zijn enkele maanden geleden bij mij langsgekomen om die bewijzen op te halen", aldus Dedecker. Danny Van Den Broucke wou gisteren niet meer reageren, maar ontkende wel alle aantijgingen. (BBO)