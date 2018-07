Ondergronds gangenstelsel onder casinosite? 05 juli 2018

Archeologen hopen op belangrijke ontdekkingen als ze de site van het vroegere casino zullen onderzoeken. Het is immers bekend dat in de buurt kanonnen stonden opgesteld tijdens WOII. En in de directe omgeving was er ook een munitiedepot. De archeologen vermoeden bovendien dat er ook een ondergronds gangenstelsel onder de site zou liggen. De bouw van het nieuwe casino begint volgend jaar na het archeologisch onderzoek. Een exacte datum is nog niet gekend. De bouw zal ongeveer een jaar duren. (BPM)