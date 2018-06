Obus ontdekt bij werken 18 juni 2018

Aan het Normandpark in Middelkerke is zaterdagmiddag een obus gevonden bij werken. De politie trommelde meteen ontmijningsdienst DOVO op. "Ondertussen maakten we alles klaar om indien nodig de omliggende huizen te evacueren. Zelf konden we niet oordelen over het gevaar van het springtuig", zegt korpschef Joos Duchi. Uiteindelijk bleek dat er geen gevaar was. De ontmijningsdienst haalde in een paar minuten de obus weg, waarna de rust in Middelkerke kon wederkeren. (MMB)