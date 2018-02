Nu ook affiches en zwarte vlaggen tegen parkeertoren 06 februari 2018

02u45 0 Middelkerke Het protest tegen de mogelijke komst van een nieuw parkeergebouw in de Badenlaan zwelt aan. Actiecomité Bouwwoede Badenlaan riep een bewonersvergadering bijeen en verzamelde intussen bijna honderd handtekeningen met een petitie. Bewoners laten nu zwarte vlaggen aan hun gevel wapperen en hangen affiches uit.

De parkeertoren zelf zou onderdak bieden aan meer dan 450 wagens. De bewoners vrezen lawaai- en geurhinder, dalende luchtkwaliteit en veel meer verkeer in de Badenlaan. Het openbaar onderzoek loopt nog en er werden al bezwaarschriften ingediend. Tegelijk protesteren ze ook tegen de verkaveling van de site achter het huidige parkeerterrein, waar 132 percelen voor sociale woningen worden voorbereid. Intussen is bekend dat bureau MH1 Architecten uit Maastricht en Das Bauer Kabinett uit Gent het parkeergebouw ontwerpen. "Het afronden van de hoeken volgt de rijcurves en maakt het gebouw minder hard. Dit wordt versterkt door de gevel in verticale houten lamellen", laat het bureau optekenen. "De ligging van de hellingsbanen maken dat de omliggende bewoners zo weinig mogelijk last hebben van de koplampen van omhoog- en omlaagrijdende wagens. De transparantie van de gevel laat toe om de parking over de volledige hoogte natuurlijk te ventileren. Dankzij die natuurlijke ventilatie is een mechanisch rook- en warmteafvoersysteem overbodig." Het gebouw zou drie verdiepingen en daketage tellen. (TVA)