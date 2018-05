Nu al veel gegadigden voor dakpannen gesloopt casino 23 mei 2018

02u44 0 Middelkerke De veiling van dakpannen van het gesloopte casino van Middelkerke moet nog beginnen, maar de interesse lijkt nu al ontzettend groot.

Initiatiefnemer Erik Vandewalle kon, voor de afbraakwerken begonnen, 500 van de in totaal 235.000 dakpannen recupereren. 350 stuks worden blanco verkocht aan 20 euro. De andere 150 worden gesigneerd door artiesten die in het casino optraden of een speciale band met het pand hebben. "Pas op 11 juli start de verkoop van de blanco dakpannen. Nu al krijg ik ontelbare mails van mensen die dakpannen willen reserveren, zelfs voor hun (klein)kinderen", vertelt Erik.





"Ook het laten signeren verloopt erg vlot. Artiesten als Willem Vermandere, Kamagurka, Herr Seele, Will Tura, Adamo, Panamarenko en Delphine Boël nemen deel. Deze exemplaren worden geveild tijdens de Warmste Week van Studio Brussel in december. We gunnen onszelf nog wat tijd om alles netjes te organiseren, maar dit project neemt grote proporties aan." De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar goede doelen, zoals de vriendenkring van woonzorgcentrum De Ril. Die zal onder meer rolstoelen aankopen. Ook de vzw Dyade, die vanaf juni in Middelkerke spelnamiddagen voor kinderen met een beperking organiseert, krijgt een deel van de opbrengst. Het initiatief krijgt ook de steun van een peter en meter. Zo is er zanger Paul Bruna, die meer dan honderd keer in het casino optrad. Ook Margriet Hermans, die er talloze (televisie)shows presenteerde, zet zich achter het project. Meer informatie: project.casino3@gmail.com. (TVA)