Nostalgie Beach keert terug 24 februari 2018

Schepen voor Toerisme Michel Landuyt (Open Vld) maakt bekend dat ook dit jaar het Nostalgie Beach Festival naar Middelkerke komt. Het zal plaatsvinden op het festivalterrein langs de Oostendelaan op 11 augustus. Er zijn nog geen namen bekend van artiesten. Vorig jaar waren dat onder meer UB40, Anastacia en The Kids. Het is ook nog niet zeker of het een tweedaagse wordt, zoals vorig jaar met een afzonderlijk concert met Bryan Adams. Het festival trok vorig jaar een massa volk naar de gemeente en het gemeentebestuur is tevreden dat opnieuw werd gekozen voor Middelkerke. In het verleden vond het festival ook al in Bredene plaats. (BPM)