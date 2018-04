Normandpark wordt groot speelplein 17 april 2018

02u39 1

In het Normandpark in Middelkerke worden morgen 19 opblaasbare attracties geplaatst zodat het park omgetoverd wordt tot een grote speeltuin. Reden van het hele gebeuren is de Buitenspeeldag die op die dag wordt georganiseerd. Er wordt voor de gelegenheid ook een hindernissenparcours aangelegd en er zal een rodeostier worden opgesteld. Kinderen kunnen er terecht van 13 tot 17 uur en het is niet noodzakelijk om vooraf in te schrijven. De Buitenspeeldag is vrij toegankelijk en gratis voor alle kinderen. (BPM)