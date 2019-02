Noordzeecross bestaat 60 jaar: “Ondanks internationale faam toch een lokaal volksfeest”

Timmy Van Assche

12 februari 2019

19u23 0 Middelkerke Komende zaterdag komen de toppers uit het veldrijden opnieuw naar sportpark de Krokodiel in Middelkerke voor de finale van het Telenet Superprestige-criterium. De bekende veldrit bestaat maar liefst zestig jaar en heeft nog grootse plannen.

Naast het sportieve topspektakel valt er ook naast het parcours veel te vieren. “We zeggen het maar al te graag: de cyclocross van Middelkerke is met zijn zestig jaar de nog oudste bestaande cross van het land”, stellen Peter Maes, Luc Verschueren, Peter Germonprez en Norbert Cicou van het organiserende kerncomité. “En we hebben een werkelijk schitterend palmares, al van in de beginjaren. Firmin Van Kerrebroeck won de eerste veldrit in 1959, de Duitser Rolf Wolfshohl in ‘60 en ’61. En dan brak de tijd aan van ondermeer Eric en Roger De Vlaeminck, Bertje Vermeire, Norbert Dedeckere, Ivan Messelis en ga zo maar door.”

Evolutie

In die beginjaren werd nog in de duinen gecrosst, met hier en daar wat afspanning en een wegwijzer en het publiek op de veldstroken. De afgelopen drie weken zijn voorzitter en parcoursbouwer Norbert Cicou en zijn ploeg bezig om de omloop aan te leggen volgens de internationale UCI-normen. “Logischerwijze is alles geëvolueerd, maar het veldrijden is in Vlaanderen toch uitgegroeid tot dé volkse wintersport”, is Norbert overtuigd.

Sleutelmomenten

In de loop van die zestig jaar cross zijn er twee sleutelmomenten. “Het eerste was toen Peter Germonprez en tv- en radiomaker Luc Verschueren in 2005 het initiatief namen om de cross een boost te geven. Wijlen Norbert Dedeckere tekende toen in De Krokodiel een nieuw parcours uit. De naam veranderde in De NoordzeeCross en Sven Nys werd bereid gevonden om in de drukke Kerstperiode toch hier te komen rijden. Gevolg: meer dan 5.000 toeschouwers op 29 december 2005 in barre weersomstandigheden. Het crosscomité moet Sven Nys voor altijd dankbaar zijn.” Nys won de cross overigens vijf keer. “En toen acht jaar geleden de Noordzeecross opgenomen werd bij de Superprestigewedstrijden, kon de veldrit in Middelkerke, met de noodzakelijke materiële en financiële steun van de gemeente, helemaal uitgroeien tot de toporganisatie, die ze nu is. De Noordzeecross wil daar blijven de volgende jaren, met als komend hoogtepunt het Belgisch Kampioenschap veldrijden op 8 en 9 januari 2022.” Nu komen er zowat 15.000 toeschouwers naar de wedstrijd, met zelfs uitschieters tot 17.000 man. “En als het weer blijft zoals de afgelopen dagen, mogen we weer een grote opkomst noteren.”

Volksfeest

Ook al krijgt de cross internationale faam, toch blijft het voor de kustgemeente nog steeds een lokaal evenement waar heel wat Middelkerkenaars naartoe komen. “Niet enkel voor het sportieve, maar ook voor het contact met vrienden en de sfeer op zo’n veldrit. De Noordzeecross is en blijft een volksfeest”, vervolgt het comité. “Naast de mogelijkheid om als VIP te komen, blijft de cross een toegankelijk gebeuren voor iedereen.” Zo krijgen inwoners en tweedeverblijvers tickets aan de helft van de prijs bij de toeristische dienst van de gemeente. Maar ook anderen kunnen vooraf tickets bestellen aan gereduceerd tarief via de website www.noordzeecross.com.

Praktisch

De eerste wedstrijd bij de nieuwelingen start om 9.50 uur, de juniores - met Thibau Nys - om 11.50 uur. De elite dames komen aan de start om 13.40 uur, met een duel tussen wereldkampioene Sanne Cant en de Nederlandse topper Anne-Marie Worst. En om 15 uur komen de elite heren aan bod. Met als grote vraag: kan Belgisch kampioen Toon Aerts op de pittige omloop wereldkampioen Mathieu Vanderpoel kloppen? Alle informatie vind je op www.noordzeecross.com.