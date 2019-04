Nog vier afwezige bijzitters hangt 600 euro boete boven het hoofd Siebe De Voogt

11 april 2019

16u00 0 Middelkerke Het openbaar ministerie heeft nog eens 600 euro boete gevorderd voor vier beklaagden die bij de gemeenteraadsverkiezingen niet kwamen opdagen om hun rol als bijzitter op te nemen. Vorige week werden al 19 afwezige bijzitters veroordeeld.

Het Brugse parket ontving na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober vorig jaar iets meer dan honderd dossiers van burgers die hadden verzaakt aan hun rol als voor- of bijzitter. Na verhoor door de politie werd hen een minnelijke schikking van 250 euro aangeboden. Als die niet werd betaald, werden de betrokkenen door het parket voor de rechter gebracht. Vorige week werden al negentien afwezige bijzitters veroordeeld tot geldboetes tussen 400 en 800 euro. Donderdagmorgen verschenen nog eens vier beklaagden uit Middelkerke, Blankenberge en Knokke-Heist voor de Brugse strafrechter. Naar goede gewoonte doken weer uiteenlopende excuses op. Zo gaf een 42-jarige man uit Middelkerke toe dat hij zich de dag van de verkiezingen overslapen had. “Meneer neemt het sowieso al niet nauw met de wet, want hij liep in het verleden al 27 veroordelingen op”, sprak de procureur. Een 28-jarige vrouw van Ethiopische origine uit Blankenberge verklaarde dan weer dat ze de inhoud van de oproepingsbrief niet goed begrepen had. Twee vrouwen uit Knokke-Heist en Middelkerke kwamen niet opdagen voor hun proces. Die laatste zei tijdens haar verhoor dat ze door een ruzie met haar ex-partner geen zin had om te zetelen. Op 9 mei doet de rechtbank uitspraak in de vier dossiers.