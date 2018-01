Nog meer laadpalen voor hybrides 02u39 1

Nadat er reeds vorig jaar drie laadpalen voor hybrides of elektrische wagens werden geplaatst op het grondgebied (Ingang Normandpark in de Duinenweg, Populierenlaan en op het Arthur Meyneplein in Westende) werd beslist om dit jaar nog een aantal laadpalen bij te plaatsen. De geplande locaties zijn de Duinenweg ter hoogte van wzc Haerlebout, aan de parking Lacodam ter hoogte van de britsenlaan en aan de kerk van Leffinge. Het gemeentebestuur wil in samenwerking met Infrax tegen 2020, 19 laadpalen op het grondgebied hebben. (BPM)