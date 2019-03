Nog geen casino in Middelkerke, maar deze zomer wél reuzenrad van 44 meter Timmy Van Assche

28 maart 2019

13u23 0 Middelkerke Nu het gemeentebestuur een volledig nieuwe procedure opstart voor een toekomstig casino, krijgt de site een tijdelijke invulling. Op de plaats waar het oude casino stond, komt deze zomer een reuzenrad van wel 44 meter hoog.

Woensdag besliste het schepencollege om het dossier voor een nieuw casino te schrappen. Het casino dat de voorbije twee jaar werd voorgesteld, komt er dus niet. Het gemeentebestuur zal nu een nieuwe, Europese aanbesteding uitschrijven voor een ander nieuw casino met hotel, commerciële ruimtes en parking. Maar in januari vorig jaar werd het oude iconische casino op de zeedijk afgebroken in afwachting van een nieuwbouw. De afbraakwerken zijn tot op vandaag niet voltooid en de projectsite op een toeristische toplocatie ligt er triest bij. Intussen werd al een aanbesteding uitgeschreven om het stuk zeedijk te betonneren en er een tijdelijk evenementenplein in te richten.

“Meerwaarde”

Dat plein krijgt nu ook concreet vorm: van halverwege juni tot halverwege september komt er al een reuzenrad van 44 meter te staan. Dat bevestigt schepen van toerisme Tom Dedecker (LDD). “Dit rad zal in de zomer voor een echte meerwaarde zorgen”, zegt Dedecker. “We kunnen er bijvoorbeeld ook activiteiten aan koppelen, zoals een champagnearrangement. Of we kunnen een uniek zicht bieden op een van onze vuurwerkspektakels. Dit project kost de gemeente niks: we betalen enkel de elektriciteit van het rad, de uitbater mag het toegangsgeld houden.”

“Geen inkijk”

Het rad is gelijkaardig aan het exemplaar dat altijd op de Antwerpse foor staat. Ook in Oostende stond in 2013 een reuzenrad, op het Zeeheldenplein, en in 2015 stond er een rad bij de Mercator. Vooral het eerste jaar kreeg het rad kritiek omdat het niet paste bij het plein, maar ook omwille van mogelijke inkijk bij bewoners van dijkappartementen. “In Middelkerke is de situatie toch anders”, stelt Tom Dedecker. “Voor de site ligt het open en weidse Epernayplein. En we zullen het rad ook een klein beetje schuin zetten, waardoor je ook minder makkelijk kan binnenkijken bij mensen. Maar eerlijk: er valt veel meer te beleven als je richting zee of langs de kustlijn kijkt. De charme van de locatie op onze dijk is dat het rad op een uitsprong staat.”