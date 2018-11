Nog 17 schuilplaatsen bloot te leggen, wie helpt? OPROEP OM UIT TE KIJKEN NAAR NESTEN AZIATISCHE HOORNAAR BART BOTERMAN

10 november 2018

02u23 7 Middelkerke In West-Vlaanderen hangen wellicht nog zeventien onopgemerkte nesten van de Aziatische hoornaar. Onder meer in Gistel, Middelkerke, Koksijde, De Panne, Diksmuide, Kortemark en Zedelgem zijn genoeg waarnemingen van de wespen om van een nest te kunnen spreken. De exotische wesp is een gevaar voor de biodiversiteit.

Bioloog en brandweerman Hans De Blauwe is vorige zaterdag in Gistel nog uitgerukt naar een nest in de buurt van het Atlas Atheneum en de speelpleinwijk. "We zagen telkens groepjes van tien Aziatische hoornaars vliegen, maar ze hadden geen prooi bij. Daarom konden we hen niet volgen richting het nest. We hebben het niet gevonden", zegt De Blauwe. Hij roept de bevolking op om mee een oogje in het zeil te houden. "In de herfst zijn de nesten aan bomen makkelijker zichtbaar, maar ze kunnen zich even goed in een schuur of dakholte bevinden", aldus Hans. Eerder lokaliseerde en verdelgde hij al andere nesten, zoals in Sint-Pieters bij Brugge. Al kwamen de meeste verdelgingen voor in de regio van Ieper.





40 nesten in België

De Aziatische hoornaar is een uitheemse soort die een gevaar vormt voor de biodiversiteit. De insecten roven bijennesten leeg zodat volledige populaties sterven. Zo komt ook de plantenbestuiving in het gedrang. De soort werd in mei 2017 voor het eerst waargenomen in ons land. Er volgden nog veertien waarnemingen. Dit jaar staat de teller op 142 waarnemingen. Honeybee Valley, een onderzoeksgroep verbonden aan Universiteit Gent, bracht de nesten in kaart via de vliegafstanden. In België werden dit jaar al dertig nesten verdelgd. Maar de onderzoeksgroep vermoedt dat er nog minstens veertig nesten over blijven, waarvan zeventien in West-Vlaanderen. Onze provincie is 'het populairst', gevolgd door Oost-Vlaanderen. Onder meer in Gistel, Middelkerke, Koksijde, De Panne, Diksmuide, Kortemark en Zedelgem zijn volgens het onderzoek genoeg waarnemingen om van een nest te kunnen spreken.





"Het is dus belangrijk dat wie een Aziatische hoornaar of nest opmerkt, een foto neemt en het meldt", gaat Hans De Blauwe verder. Dat kan via waarnemingen.be, vespawatch.be en - in het geval van een nest - ook op de website van brandweer Zone 1 met een aanvraag tot wespennestbestrijding. "Maar vergis je niet. Anders dan een Europese Hoornaar is de Aziatische variant bijna helemaal zwart uitgezonderd het achterste. De wesp heeft ook opvallend gele poten. Rode accenten, zoals bij de Europese hoornaar, heeft de Aziatische niet."





Volgens Hans De Blauwe wordt het heel moeilijk om de Aziatische hoornaar in België uit te roeien. "We kunnen het enkel binnen de perken proberen te houden. Nu de nesten beter zichtbaar worden, komt het erop aan om ze te bestrijden voordat de koninginnen eruit kruipen en ergens in winterslaap gaan. Anders krijgen we volgend jaar nog meer Aziatische hoornaars."