Nieuwe webcam op de Zeedijk 07 maart 2018

De afbraak van het casino van Middelkerke betekent ook dat er een nieuwe locatie moet worden gezocht voor de webcam die vanaf het casino het strand in beeld bracht. Omdat blijkt dat de webcams, zowel in Middelkerke als in Westende een druk bezocht item zijn op de gemeentelijk website heeft het gemeentebestuur nu beslist om een webcam op een andere locatie te plaatsen en meteen ook te investeren in een nieuwe webcam, een investering van 5.000 euro. Waar de webcam precies komt op de Zeedijk wordt nog bekeken. Deze komt in iedere geval op een plek waar iedereen kan zien of het druk is op het strand. (BPM)