Nieuwe voorzitters voor jeugdraad, die meteen werk maakt van extra bekendheid Timmy Van Assche

27 februari 2019

19u04 0 Middelkerke De jeugdraad van Middelkerke neemt een nieuwe start. Met Abby Sinnaeve en Jens D’hondt werd voor een duo-voorzitterschap gekozen. Dieter Demeyere is aangeduid als secretaris.

“Het dubbel voorzitterschap geeft ons de kans om twee keer zo veel te betekenen voor de lokale jeugd”, zegt Abby Sinnaeve. “Samen met de jeugdverenigingen en jongeren van de gemeente willen we acties en evenementen organiseren in Middelkerke. De eerste activiteit die we voor ogen hebben, is er één voor het goede doel. We zijn er alvast volop mee bezig.”

Nieuw logo

Ook aan de bekendheid van de raad wordt gewerkt. “Om de jeugdraad weer wat bekender te maken, organiseren we een logo-wedstrijd”, zegt Jens D’hondt. “Iedereen kan tot 24 maart een ontwerp van een logo indienen bij de jeugddienst. Op onze vergadering van eind maart hopen we enkele kwalitatieve logo’s te kunnen kiezen. Daarna kan iedereen via onze facebookpagina ‘Jeugdraad Middelkerke’ stemmen op het mooiste logo.” Secretaris Dieter Demeyere besluit. “Onze jeugdraad staat open voor alle Middelkerkse jongeren. Wie zich wil aansluiten, is altijd welkom. Onze eerstvolgende vergadering vindt plaats op zondag 24 maart in de lokalen van KLJ Leffinge.”