Nieuwe tatami en vloer voor judoclub

Het judolokaal in de Barloke in Leffinge heeft een nieuwe sportvloer en een nieuwe tatami. Er werden nieuwe matten aangekocht en onder de matten werd een verende vloer voorzien. De judoschool was al langer vragende partij om de harde betonnen vloer in het lokaal te vervangen door een verende sportvloer. Niet enkel de judoschool, maar ook de Aikido en Jiu Jitsu Club maken gebruik van het lokaal in de De Barloke. (BPM)