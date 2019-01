Nieuwe school voor buitengewoon onderwijs én appartementen op site langs Westendelaan Timmy Van Assche

18 januari 2019

12u23 0 Middelkerke Via een publiek-private samenwerking komt er op de hoek van de Westendelaan en Heirweg een gloednieuwe school voor buitengewoon onderwijs voor 200 leerlingen en nog eens 113 appartementen. Dit jaar nog starten de werken.

De vzw Kaboog huisvest het vrij buitengewoon onderwijs in Middelkerke: voor de lagere school is dat Rietzang aan Zee, voor het secundair Ter Strepe. Beide scholen zijn nu gehuisvest in het voormalig ziekenhuis in het centrum van Middelkerke, in de Westendelaan. De huidige gebouwen vinden hun oorsprong in 1924 met de oprichting van het Instituut Eymard Van Hinsbergh, een zorgoord voor (pre)tuberculeuze kinderen aan zee. Ter Strepe nam er haar intrek in 1988, De Rietzang in 2013. Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw zijn er geen grondige renovaties gebeurd van het gebouw. “De infrastructuur is sterk verouderd. Ze beantwoordt niet aan de hedendaagse normen van kwalitatieve schoolgebouwen noch aan de pedagogische normen van een specifieke school als Ter Strepe en Rietzang”, zeggen patrimoniumvoorzitter van de Kaboog Dirk Lamote, scholengroepvoorzitter Fernand Jonckheere en projectcoördinator Hilde Veulemans. “Door hun pedagogisch project en hun specifieke aanbod binnen het buitengewoon onderwijs, was het hoog tijd voor een nieuwe infrastructuur op dezelfde site op maat van de gebruikers.” De bouw van een nieuwe campus of de renovatie van de bestaande gebouwen betekende echter een zware financiële last, zelfs wanneer rekening gehouden wordt met eventuele subsidies. “Een traditioneel subsidiedossier indienen en laten goedkeuren zou ook veel te lang op zich laten wachten. Daarom besloten we om niet bij de pakken te blijven zitten. We onderzochten welke mogelijkheden er bestonden om een deel van de site langs de Westendelaan 39-Heirweg 1 te laten ontwikkelen en deze opbrengsten te investeren in de bouw van een nieuwe school naast de bestaande, zonder middelen van de hogere overheid.” Zo kwam De Kaboog uit op een publiek-private samenwerking.

133 appartementen, 200 leerlingen

“De school beschikt in Middelkerke over ruime terreinen, die te groot zijn voor de huisvesting van de nieuwe campus. Hierdoor gaat de bouw van een nieuw schoolcomplex gepaard met de realisatie van een kwalitatief woonproject op de rest van de site. Kortom: wij brengen de gronden in en hoeven zo niet te betalen voor een nieuw schoolgebouw.” Furnibo, Gama Company en Verstraete Development samen met B-architecten, A1 Planning en VK Engineering kwamen volgens De Kaboog met het beste ontwerp op de proppen. Heel concreet komen er in verschillende fases 133 appartementen en een nieuwe school voor 200 leerlingen - uiteraard niet in hetzelfde gebouw. Het project kreeg de naam ‘Eymard’ mee, naar de oprichter van het instituut. “De ruime terrassen, de goede oriëntering en de vergezichten over de polders zullen zowel kopers aantrekken die kiezen voor een vaste bewoning of tweede verblijvers die in Middelkerke hun stek aan de kust wensen." Door middel van een verkavelingsaanvraag werd het masterplan juridisch definitief en kon het plan van de school bepaald worden. Het project kost in totaal 30 miljoen euro, waarvan de bouw van de school bijna een vijfde bedraagt. Alle plannen zijn klaar en er wordt gewerkt aan de laatste details om in april te starten met de bouw van de school. In augustus zouden de eerste werken aan de appartementen beginnen. In juni 2020 zou het schoolgebouw kunnen opgeleverd worden.