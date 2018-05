Nieuwe namen Leffingeleuren 31 mei 2018

Muziekfestival Leffingeleuren lost nieuwe namen. "We streven er opnieuw naar onze reputatie van ontdekkingsfestival waar te maken", laat de organisatie weten.





Sylvie Kreusch, bekend van Soldier's Heart en Warhaus, is de eerste Belgische naam en stelt haar debutalbum voor. Verder pronken de Amerikaanse bands Lumerians, Why?, Bob Log III, Bob Wayne, Michael Nau, Vaudeville Etiquette, The Devil Makes Three, Chuck Prophet & Jesse Malin en Ben Miller Band op de affiche. Ook het Britse The Oscillation en Cabbage, het Canadese Faith Healer en Deense Iceage teken present. Buitenbeentje is het Tunesische Ammar 808. Vroege vogels betalen nu 50 euro voor een weekendticket. Een vroeg weekenticket mét camping kost 60 euro. Losse dag- en campingtckets worden later in verkoop gezet. De 42ste editie vindt plaats op 14, 15 en 16 september. (TVA)





Info: www.leffingeleurenfestival.be