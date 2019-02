Nieuwe koepelorganisatie moet handelaars dichter bij elkaar brengen: “Middelkerke terug op de shoppingkaart zetten” Timmy Van Assche

15 februari 2019

18u11 0 Middelkerke Een nieuwe koepelorganisatie moet de zes verschillende handelaarsbonden van Middelkerke en haar deelgemeenten dichter bij elkaar brengen. “Middelkerke moet terug op de shoppingkaart staan”, vertelt schepen van lokale economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker).

Een naam heeft de koepel nog niet, maar haar doelstellingen zijn wel al duidelijk. De organisatie fungeert binnen de gemeentelijke dienst lokale economie. Ethel De Bliek werd aangeduid als voorzitter, ondervoorzitter is Wim Proot en secretaris Emelie Derinck. “Momenteel telt Middelkerke zes handelaarsbonden. De bedoeling is om die dichter bij elkaar te brengen en met elkaar af te stemmen. Synergie en samenwerking staan centraal", vertelt schepen Lejaeghere. “Zo willen we een nieuwsbrief lanceren. Daarin kunnen tips over ondernemen en nieuws staan, maar ook nieuwtjes van de handelaarsbonden zelf en activiteiten. Soms zijn ze niet van elkaar op de hoogte van evenementen in de deelgemeenten.” Maar een belangrijk speerpunt vormt het ondersteunen van evenementen. “Per jaar willen we tot vier evenementen inrichten. We denken aan een grotere jaarbeurs, eindejaarswedstrijd met alle handelaars en een mooie hallowoonactie met de scholen. Een eerste test wordt een grote paasactie, waarbij de versiering en decoratie in de centrumstraten beter op elkaar zijn afgestemd.” En er wordt ook gedacht aan een soort Middelkerkse klantenkaart bij alle handelaars. “We kunnen op gebied van winkelen niet concurreren met pakweg Oostende, maar we willen onze gemeente wél duidelijk op de shoppingkaart zetten”, besluit de organisatie.