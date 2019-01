Nieuwe foto’s tonen “leeggeroofd” gemeentehuis Middelkerke: zelfs volledige kast verdwenen Dedecker voltrekt eerste huwelijk, maar kan koppel door ‘leeggeroofd gemeentehuis’ enkel twee balpennen cadeau doen Timmy Van Assche

04 januari 2019

17u17 1 Middelkerke Lege boekenplanken, lege documentkasten en zelfs verkleuringen aan de muur. De ‘leegroof’ van het gemeentehuis zit kersvers burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker hoog, vooral op principieel gebied. “Dit treft de inwoners van Middelkerke hard.”

“Documenten, attributen, dossiers: allemaal weg, verdwenen of vernietigd. Handboeken, leidraden en wetteksten zijn met de noorderzon verdwenen. In het gemeentehuis blijft helemaal niks meer over.” Daarmee verwijzen de nieuwe beleidsvoeders van Middelkerke naar ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld), en ex-schepenen Michel Landuyt (Open Vld) en Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V).

Eerder weerlegde Rommel-Opstaele de uitspraken. “Het enige wat ik uit het gemeentehuis heb meegenomen, zijn mijn persoonlijke bezittingen. Alle dossiers zijn digitaal raadpleegbaar en liggen bij de bevoegde ambtenaren”, zei ze.



Maar Dedecker toonde ons ondertussen zijn burgemeesterskantoor. Alle documentlades en boekenkasten zijn leeg, er ligt geen velletje papier meer. In een ander kantoor is zelfs een volledige kast verdwenen: je ziet de verkleuringen op de muur.

Lees ook: Ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld): “Alles staat op computer en ligt bij de ambtenaren. Beschuldigingen Dedecker zijn burgemeester onwaardig”

“Zelfs geen paperclip meer”

“Er lag zelfs geen paperclip meer”, zegt Dedecker. “Ik ben snel wat bureaumateriaal gaan kopen. Mij wordt bevestigd door verschillende mensen dat de afgelopen weken bestelwagens met stapels papieren en boeken zijn weggereden, vermoedelijk naar de verbrandingsoven. Wetboeken en -teksten: allemaal weg. En als documenten en dossiers op zo’n wijze worden verwijderd, kan dat evengoed met een simpele druk op de delete-toets van een computer. Niet alleen mijn kantoor, ook dat van nieuwe schepen Eddy Van Muysewinkel, de opvolger van Pylyser-Dewulf, is helemaal leeg. Wat de ex-burgemeester repliceert, klopt gewoon niet.”

Oppositiepartij N-VA pleit voor een onderzoek, maar of het zover komt, is maar de vraag. “Ja, het verbranden van door de gemeente aangekochte wetboeken en attributen is eigenlijk strafbaar. Maar het draait hier vooral rond het principe. Dit treft de inwoners van Middelkerke. Er blijft geen enkel dossier over pakweg begroting, financiën of welzijn over.” De gemeenteraad van januari is intussen uitgesteld.

Lees ook: Jean-Marie Dedecker moet volgende gemeenteraad meteen uitstellen: “Oud-burgemeester nam alle dossiers mee. Hele kantoor is leeggeroofd”

“Het enige wat ze voor trouwers achterlieten”

In de schaduw van het ‘leeggeroofde gemeentehuis’-schandaal mocht Dedecker vandaag trouwens zijn eerste huwelijk als burgemeester van Middelkerke voltrekken. Het koppel, Hans Vanheste en Petra Vanden Broucke, straalde en kreeg ook een klein geschenkje uit handen van Dedecker. “Hier, het enige dat de vorige bestuurspartijen hebben achtergelaten zijn twee stylo’s voor pas getrouwde koppels”, knipoogde de nieuwe burgemeester. Ook de zaal en de tortelduifjes konden hun lach niet inhouden.

Toegegeven: het waren stijlvolle, zilveren balpennen en geen blauwe bics. Achteraf werd het koppel bovendien nog een goed glas aangeboden. Hans Vanheste is bovendien raadslid voor Lijst Dedecker. “Normaal gezien planden we om in november te huwen. Maar we wilden per se dat Jean-Marie ons ging huwen en stelden met plezier ons jawoord eventjes uit”, vertellen Hans en Petra.