Nieuwe fietsroute op basis van foto's 31 juli 2018

Met de IGmiddelkerke-route heeft Middelkerke er een nieuwe fietsroute bij. Er kan een keuze worden gemaakt tussen een afstand van 41,5, 30 of 26,5 kilometer. De fietsroute werd samengesteld door de Machtig Middelkerke-fotografen die de mooiste plekjes van Middelkerke zochten, fotografeerden en deze vormen de knooppunten van de fietsroute. De foto's die opgenomen zijn in de IGmiddelkerke-route zijn van de hand van Jos Thorrez, Eric Lefevere, Chloé Vandeweghe, Ludo Coulier, Patrick Bielen, Anne-Laure Proot, Johan Lambert, Luc Cassiman, Diane Coemans en Eric Roelen. Wie het wil, kan de fietsroute downloaden via de gemeentelijke website www.middelkerke.be/IGmiddelkerke of er kan ook een fietskaartje worden aangekocht aan 1 euro aan de toerismebalies van Middelkerke en Westende. (BPM)