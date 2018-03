Nieuwe centrumparking in Westende 13 maart 2018

Op de site van het vroegere gemeentehuis en politiekantoor van Westende, in de Westendelaan, komt er een nieuwe centrumparking. Het gemeentebestuur wil hiermee tegemoet komen aan de vraag van de inwoners om te zorgen voor meer parkeergelegenheid. De sloopvergunning voor het afbreken van enkele bijgebouwen is aangevraagd en van zodra deze binnen is zullen de gemeentelijke diensten starten met de sloop ervan. De parking zal worden gerealiseerd met steenpuin en het is de bedoeling dat de werken nog voor de zomer klaar zullen zijn. (BPM)