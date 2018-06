Nieuw bedrijventerrein Middelpolder 21 juni 2018

02u42 0

In Middelkerke is het startschot gegeven voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Middelpolder. Dat sluit aan bij het reeds bestaande bedrijventerrein De Kalkaert. Het nieuwe terrein is 16,5 ha groot en zal plaats bieden aan 20 tot 30 bedrijven om er zich te vestigen. De voorkeur gaat uit naar regionale bedrijven. WVI start met de verkoop van de percelen in het voorjaar van 2019 en de minimale oppervlakte per perceel bedraagt 5.000 m2. Er is nu al een wachtlijst van 20 bedrijven. De kostprijs van de infrastructuurwerken bedraagt 2.097.165,91 euro exclusief BTW. Aansluitend op het nieuwe bedrijventerrein komt ook nog een gemengd openruimtegebied en een woonwijk. (BPM)