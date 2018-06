Niels (25) vraagt Tammy (24) ten huwelijk met flashmob in Colruyt 25 juni 2018

02u39 0 Middelkerke Wie afgelopen zaterdag om 13.30 uur ging winkelen bij Colruyt, was getuige van een heuglijke gebeurtenis. Niels Lambert (25) vroeg er met een opvallende flashmob zijn vriendin Tammy Meseure (24) ten huwelijk.

Tammy, die al vier jaar bij de supermarkt werkt, stond aan de kassa toen vrienden en kennissen plots begonnen te dansen op het liedje 'Marry me' van popster Bruno Mars. Alsmaar meer personen gingen samen aan het dansen en vormden uiteindelijk een erehaag. Daarin dook Niels plots op en legde zijn vriendin de grote levensvraag voor. Tammy was duidelijk overdonderd en hield het niet droog. "Ik plande dit huwelijksaanzoek al zeven maanden, maar het idee op zich had ik al een jaar geleden. Ik vroeg toestemming aan de hogere directie van Colruyt en oefende de danspasjes met vrienden, familie en collega's. Ik vroeg ook hulp aan een vriendin van mijn zus, die een dansles geeft", vertelt Niels, werkzaam bij Eandis.





"We vormen al acht jaar een koppel. Tammy heeft de afgelopen maanden en jaren al eens laten vallen dat het bijna tijd werd om te trouwen, maar ik deed alsof ik er niet mee bezig was. Nee, ik was niet nerveus voor het aanzoek. Ik was zodanig bezig met het verloop en de planning, waardoor ik aan niks anders kon denken." Voor alle duidelijkheid: Tammy zei 'ja' op Niels' vraag. "Een huwelijksdatum hebben we nog niet", zegt het koppel. "We laten alles nu even bezinken. En nee, tijdens het huwelijk zal ik niet uitpakken met een verrassing, we zullen het samen plannen", besluit Niels. (TVA)