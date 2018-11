Nic Balthazar komt naar de bibliotheek 20 november 2018

Nic Balthazar komt op 22 november naar de bibliotheek in Middelkerke. De man brengt er zijn voordracht waarin hij duiding geeft waarom hij zich zorgen maakt over de klimaatcrisis. Iedereen zal zich ongetwijfeld de massabijeenkomst herinneren op het Klein Strand in Oostende waar hij de videoclip 'The big ask' opnam. Wie de voordracht wil bijwonen op 22 november kan tickets reserveren in de bibliotheek of via tickets.middelkerke.be. De aanvang van de voordracht is 20 uur en de inkomprijs bedraagt 5 euro. De voordracht vindt plaats in de reeks 'Luistervinken'. (BPM)