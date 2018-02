Neem deel aan kusjesroute en win romantische prijs 08 februari 2018

02u36 0 Middelkerke Ter gelegenheid van de valentijnsperiode werd in Westende een Kusjesroute uitgestippeld. De route kan tot eind februari worden gevolgd.

De bedoeling is dat koppeltjes originele foto's kunnen nemen in prachtige decors en in het gezelschap van gekende stripfiguren. In Westende-bad worden er op 6 plaatsen levensgrote stripfiguren neergepoot. Wie op de foto wil met Annemieke en Rozemieke kan dat aan het Portiekenplein, Robbedoes en Kwabbernoot staan dan weer de wandelaars op te wachten aan de Meeuwenlaan.





Tante Sidonie is te vinden aan De Kwinte en Urbanus werd geplaatst aan de Wulpenlaan. Fanny wil iedereen verleiden aan het Grand Hotel Belle Vue en zelfs Filip en Mathilde zijn van de partij. Zij staan aan het Rauschenbergplein. Wie de route wil volgen kan een gratis plannetje bekomen in de toerismekantoren van Middelkerke of in het MAC.





De plannetjes zijn ook te downloaden via www.middelkerke.be/kusjesroute. Verliefde koppels kunnen ook nog een romantische prijs winnen. Het is voldoende om je favoriete foto via Facebook of Instagram te delen met #verliefdMiddelkerke. Leen Desmadryl (zangeres Leana) uit Leffinge toonde alvast het 'verliefde' voorbeeld. (BPM)