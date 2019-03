Nederlandse drugskoerier blijkt 65 jaar oud: “Het kon mijn opa geweest zijn” Siebe De Voogt

21 maart 2019

14u13 0 Middelkerke De agenten van Middelkerke keken in december 2017 raar op toen ze bij een controle een grote zak cannabis vonden in de auto van een 65-jarige. De Nederlander Paulus J. riskeert nu één jaar cel voor drugsdealen. “Hij kon mijn opa geweest zijn”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft niet het profiel van een drugsdealer. Hij wist zelfs niet wat cannabis was.”

De 65-jarige Nederlander Paulus J. werd op 4 december 2017 opgepakt nabij het op- en afrittencomplex van de E40 in Middelkerke. De politie vond dat zijn wagen er verdacht uitzag en gingen over tot een controle. “Ze troffen 873 euro cash geld aan en een zak met 75 gram cannabis onder de bestuurderszetel”, sprak de procureur in de Brugse rechtbank. “Ook onder de passagierszetel bleek een zak met 100 gram cannabis verstopt.” Paulus J. gaf toe dat hij cannabis rondbracht in opdracht van z’n neef. Per klant kreeg hij 50 euro. Het openbaar ministerie eiste één jaar cel, deels met uitstel, en 8.000 euro boete. De procureur vroeg de rechtbank ook om de Citroën Saxo van de Nederlander verbeurd te verklaren.

Volgens zijn advocaat is Paulus J. geen doordeweekse dealer. “Hij heeft absoluut niet dat profiel. Ik keek vreemd op, toen ik hem in de gevangenis ging bezoeken. Voor me zat plots een oude, grijze man. Hij kon mijn opa geweest zijn. Hij had 700.000 euro schulden omdat zijn schoonmaakbedrijfje failliet ging. Hij besloot dus in te gaan op het voorstel van zijn neef. Mijn cliënt kent echter niets van het wereldje. Hij wist zelfs niet wat cannabis was.” Uitspraak op 18 april.