Narrow Seas lokt Brits muzikaal talent naar Belgische kust 02u51 0 Foto Boterman Joris Roobroeck en Pieter Coenen van Narrow Seas. Middelkerke Narrow Seas, een gloednieuwe concertorganisatie uit Oostende, lokt vanaf 2018 muzikaal talent uit Groot-Brittannië naar de Belgische kust.

"We speuren de Britse markt af op zoek naar opkomende acts die op de rand van de doorbraak staan. Veel artiesten die binnen een aantal jaar de hoofdpodia de grote festivals zullen trotseren, worstelen nu nog om hun eerste Europese tour op poten te zetten. Wij bieden dat talent voor één avond onderdak en laten ze spelen voor kennerspubliek", zeggen Pieter Coenen en Joris Roobroeck, drijvende krachten achter Narrow Seas. De naamkeuze van de organisatie is overigens geen toeval en doelt op de korte afstand tussen het Europese vasteland en Groot-Brittanië.





De eerste shows van Narrow Seas gaan door in Muziekclub De Zwerver in Leffinge, met om te beginnen het optreden Her's uit Liverpool op 22 februari, met The Future Dead uit Gent in het voorprogramma.





"De Belgische kust wordt terug de eerste halte, de springplank naar later succes, zoals het in de jaren '60 eveneens het geval was", aldus Joris en Pieter. (BBO)