Na Tour Dernycriterium 26 juli 2018

02u48 0

In Lombardsijde wordt op zondag 5 augustus een Na Tour Criterium georganiseerd. De eerste start is om 15.30 uur en naast de twee reeksen en finale voor de profs is er ook een wedstrijd voor dames elite en een retrokoers. Het einde is voorzien rond 21 uur. Start en aankomst zijn in de Lombardsijdelaan en het afgesloten parcours van 1,1 kilometer loopt langs de Lombardsijdelaan en de Baron- en Bamburgstraat. De exacte deelnemerslijst wordt bekend gemaakt na de Ronde van Frankrijk. In het verleden waren onder meer Tom Boonen, Jurgen Roelandst, Zdenek Stybar en Sven Nys de winnaars. De organisatie is in handen van vzw cyclocrosscomité Middelkerke. (BPM)