Na Nostalgie Beach Festival nu ook nieuw contract met Parkies 27 februari 2018

02u39 1

Nadat eerder bekend raakte dat het Nostalgie Beach Festival ook dit jaar weer wordt georganiseerd in Middelkerke, raakte nu ook bekend dat Parkies er weer zal plaatsvinden. Schepen voor toerisme Michel Landuyt: "We hebben een contract voor drie jaar afgesloten met Parkies en dat betekent dat we de komende drie jaar, iedere donderdagavond in juli en augustus, opnieuw topartiesten zullen mogen verwelkomen in het Normandpark. Een goeie zaak want met Parkies hebben we een concept gevonden dat zowel toeristen als eigen inwoners aantrekt". Middelkerke mocht de afgelopen jaren tijdens Parkies toppers als Raymond Van het Groenewoud en Paul Michiels ontvangen. Voor dit jaar zijn zowel voor Parkies als voor het Nostalgie Beach Festival nog geen namen bekend gemaakt. (BPM)