Na de aperitieven, nu een energydrink 28 juli 2018

Frankie Van Troostenberghe van Frankie's Snoep- en Kadoshop langs de Koning Ridderdijk 44 in Westende zit niet om een stunt verlegen. Hij lanceerde in het verleden al heel wat Middelkerkse en Westende aperitieven waaronder het Middelkerks Zeewater, het Westends Pareltje en het Middelkerkse Duinensap. Nu komt hij op de proppen met iets helemaal anders. "Het ligt in de lijn van de andere dranken, maar deze keer is het zonder alcohol. Ik had nog geen energydrink in mijn gamma en daarom heb ik nu de Positive energy gelanceerd, een energiedrankje dat in plaats van de typische harde smaak van energydrink, een fruitige zoete nasmaak heeft", legt Frankie uit. Op het blikje zijn de letters W en M van Westende en Middelkerke terug te vinden, de Middelkerkse Sirene en een ondergaande zon. De foto voor het ontwerp nam Frankie trouwens zelf. Het drankje kost 1,50 euro en kan voorlopig enkel bekomen worden in zijn zaak in Westende-bad. (BPM)