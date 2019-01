N-VA vraagt onderzoek naar “leeggeroofd gemeentehuis” Timmy Van Assche

04 januari 2019

09u59 0 Middelkerke De uitspraken van burgemeester en schepen Jean-Marie en Tom Dedecker over het “leeggeroofd gemeentehuis” blijven nazinderen. Oppositiepartij N-VA vraagt een onderzoek.

“Toen ik tijdens de installatievergadering hoorde dat alle dossiers, documenten en handleidingen zijn verdwenen uit het kantoor van de burgemeester, was ik verbouwereerd”, zegt Anthony Goethaels van N-VA. “Op 14 oktober heeft de kiezer gesproken en de kiezer heeft altijd gelijk. Dat is democratie. Met het verdwijnen van de dossiers is een nieuwe lijn overschreden in de Middelkerkse politiek. Hier is er maar één slachtoffer: de hele bevolking van Middelkerke. Dat een nieuwe politiek meer dan nodig is, staat als een paal boven water en hoe vlugger we hier werk kunnen van maken, hoe beter. Middelkerke moet terug centraal staan in het debat en niet de persoonlijke vetes. Ik eis dan ook dat er een onderzoek komt naar de verdwenen dossiers en dat de oud-burgemeester zich hierover dient te verantwoorden aan de bevolking.” Intussen heeft ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele de beschuldigingen weerlegt. “Alle dossiers staan digitaal op de computer en bij de bevoegde ambtenaars. Ik nam alleen mijn persoonlijke bezittingen mee.”