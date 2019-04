Muziekfestival Leffingeleuren lost eerste namen voor 43ste editie Timmy Van Assche

04 april 2019

13u29 0 Middelkerke Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september vindt de 43ste editie van Leffingeleuren plaats. De festivalorganisatie lost nu de eerste namen.

Leffingeleuren maakt er sinds de make-over in 2015 een erezaak van om zich als ontdekkingsfestival te profileren. Een pak jong talent wordt afgewisseld met bekende gezichten. Met The Warlocks en Frankie & The Witch Fingers komen twee vaandeldragers uit de ‘garage & psychedelic’-scene van Los Angeles naar Leffinge. Frontman van The Warlocks, Bobby Hecksher, speelde eerder samen met bijvoorbeeld Beck en The Brian Jonestown Massacre. Komende zomer komt het achtste album van de band uit. Frankie & The Witch Fingers moet dan weer fans van Ty Segal, Meatbodies, Oh Sees en King Gizzard bekoren.

Postpunkband Crack Cloud uit Canada en de Amerikaanse countryzanger Garrett T. Capps behoren ook tot de eerste namen. Nog uit Canada en uit dezelfde scene als hun landgenoten komt N0v3L, die een resem aan stijlen brengt - postpunt, funk, new wave gecombineerd met scherpe riffs en disco. Mirek Coutigny, afgelopen weekend de winnaar van de jury- en publieksprijs van muziekwedstrijd Verse Vis, heeft ook een stekje beet. De Brit Bill Ryder Jones, ex-The Coral, geeft dan weer een exclusief festivalconcert op Leffingeleuren. Meer namen volgen later. De start van de ticketverkoop is voorzien voor 30 april. Alle info: www.leffingeleurenfestival.be.