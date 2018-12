Muziekclub De Zwerver strikt legendarische indierockers The Sheila Divine Timmy Van Assche

17u41 0 Middelkerke Op zondag 21 april zakt The Sheila Devine af naar muziekclub De Zwerver in Leffinge.

The Sheila Devine mag beschouwd worden als een van de meest legendarische indierockbands uit de jaren negentig. Ze werd opgericht in 1997, maar ging in 2003 uiteen. In 2010 kwamen ze evenwel weer samen met een nieuw album, ‘The things that once were’. De bekendste nummers zijn ‘Like a criminal’, ‘Hum’ en ‘Sideways’. Naast hun thuishaven Boston in de VS, heeft groep rond frontman Aaron Perrino een grote aanhang in België. Je kan de band ook linken aan tijdsgenoten als Buffalo Tom, Aghan Whigs en Magnapop. In 2019 viert The Sheila Devine het twintigjarige bestaan van hun klassieke debuut ‘New Parade’. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.leffingeleuren.be.