Muziekclub De Zwerver ‘draait opnieuw door’ op zondag 10 maart Timmy Van Assche

28 februari 2019

15u34 0 Middelkerke Al een tijdje pakt muziekclub De Zwerver uit met haar gesmaakte concept ‘De Zwerver draait door’.

Vrienden, gasten en dj’s van De Zwerver nemen doorwinterde vinylfreaks mee een trip door hun eigen platenkast. Dit keer is het de beurt aan dj’s Brecht, Tijl & Hans om de liefhebbers op sleeptouw te nemen. De avond start zondag 10 maart om 23 uur in het café van de muziekclub. De toegang is geheel gratis.