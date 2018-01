Muziek vervangt belsignaal op nieuwe speelplaats 02u33 0 Benny Proot De leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut lijken alvast tevreden met hun nieuwe speelplaats.

In het Sint-Jozefsinstituut in Leffinge werd vrijdagnamiddag het nieuwe speelplaatsproject officieel geopend. Uniek is dat naast de vergroening van de nieuwe speelplaats ook een nieuw belsignaal is geïnstalleerd. De belinstallatie is vervangen door muziek die bovendien gecomponeerd is door Joos Houwen, een oud-leerling van de school. "De kinderen gaan niet meer na het eerste belsignaal naar de rij", legt directeur Bieke Dewulf uit. "Maar als de muziek start gaan ze rustig naar binnen waar ze hun jas uittrekken en wachten op de leerkracht. Het einde van de muziek is het teken van stilte aan de klasdeur. Joos Houwen is een professionele muzikant en hij werd gevraagd een muziekstuk te schrijven ter vervanging van de schoolbel. Op de speelplaats zijn er een aantal zones voorzien waar de kinderen tot rust kunnen komen en er is ook heel veel aandacht voor groen. De eerste week na de krokusvakantie worden er nog aanplantingen gedaan en het onderhoud zal gebeuren door de school in samenwerking met de ouders en de leerlingen. (BPM)