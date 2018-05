Mountainbikeclub De Zandfretters viert twintigjarig bestaan 15 mei 2018

Mountainbikeclub De Zandfretters bestaat twintig jaar en dat werd in stijl gevierd in aanwezigheid van heel wat genodigden, waaronder de peters van de club, Freddy Maertens, Jean Marie Dedecker en Raymond De Leeuw. De bezieler indertijd was wijlen Manu Vandebussche. Hij stichtte samen met Jean-Marie Sercu de club op in 1998. Op vandaag telt de club 28 actieve leden en op 20 oktober staat de club in voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap koers op rollen voor zowel heren als dames. Op de foto de feestvierders met hun genodigden.





(BPM)