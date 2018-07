Mogelijk kinderopvang naast Administratief Centrum 10 juli 2018

Voor kinderen tot 3 jaar is er in Middelkerke een tekort aan kinderopvang, maar er komt mogelijk een oplossing.





"Wij zijn al een hele tijd op zoek naar een geschikt pand om een groepsopvang te starten in samenwerking met de dienst voor Onthaalouders, maar het is niet evident om een geschikte locatie te vinden", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele. "Nu komt er wellicht toch een oplossing, want we zijn in onderhandeling om het huis, palend aan het Administratief Centrum van de gemeente, aan te kopen. Dit gebouw willen we dan op termijn ombouwen tot een volwaardige groepsopvang", zegt Janna Rommel-Opstaele.





Er is al een eerste inspectie gebeurd door de dienst voor Onthaalouders. Schepen Bart Vandekerckhove: "Het is bij dergelijke zoektocht van belang om een gebouw te vinden dat centraal gelegen is. Deze locatie zou ideaal zijn." (BPM)