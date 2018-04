Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs 13 april 2018

De Minder Mobielen Centrale Middelkerke is op zoek naar vrijwillige chauffeurs die zich enkele uren in de week kunnen vrijmaken. Het is noodzakelijk om een bewijs van goed zedelijk gedrag en onberispelijk rijgedrag voor te leggen. De chauffeurs rijden met eigen wagen en helpen minder mobiele mensen voor het vervoer naar de winkel, de kapper, vrienden of voor een bezoek aan het gemeentehuis. Tijdens de ritten voor de Minder Mobielen Centrale geldt voor de chauffeur een omniumverzekering. Meer info kan worden bekomen bij www.mindermobielencentrale.be of 059/30.01.69. (BPM)