Middelkerke wordt koploper van de koers ZEVEN BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN WIELRENNEN WORDEN GEORGANISEERD PAUL BRUNEEL

24 januari 2018

02u43 0 Middelkerke Tussen dit jaar en 2022 worden in Middelkerke maar liefst 7 Belgische kampioenschappen wielrennen georganiseerd. Het ene BK heeft al meer uitstraling dan het andere, maar 2022 wordt zonder twijfel het wielerjaar bij uitstek met zowel het Belgisch kampioenschap veldrijden als het Belgisch kampioenschap voor elite renners dames en heren op de weg. Nu zaterdag wordt de reeks alvast op gang getrokken met het BK strandrace. Eén ding staat vast: de komende jaren wordt Middelkerke zonder twijfel de koploper van de koers.

In aanwezigheid van oud-wielerkampioen en ereburger van Middelkerke Freddy Maertens vond gisterenavond de voorstelling plaats van het wielergebeuren in Middelkerke de komende jaren. Freddy Maertens: "Ik won 378 wielerwedstrijden bij de profs en werd 1 keer kampioen van België, in 1976 en dat is toch een van mijn mooie herinneringen gebleven, iedereen wordt graag kampioen van zijn land. Middelkerke heeft veel wat veel andere plaatsen waar kampioenschappen worden georganiseerd niet hebben en dat is wind. Aan de kust is er altijd wind en dat kan een koers moeilijk en tegelijk aantrekkelijk maken".





Maertens weet heel goed waarover hij spreekt want hij woonde als jonge renner in Lombardsijde en kent Middelkerke als zijn broekzak.





"Een hele eer"

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele kreeg de eer om de wedstrijden voor te stellen.





"Ik ben superfier dat Middelkerke de komende jaren op sportief vlak in de belangstelling zal komen. Wij zijn een gemeente van grote renners met onder meer Freddy Maertens, Ivan Messelis en Norbert Dedeckere om er maar enkele te noemen en in het verleden zijn al prachtige dingen op wielergebied gerealiseerd in de gemeente. Middelkerke wordt zoals hier reeds gemeld zonder twijfel de komende jaren de koptrekker van de koers". Het eerste BK is nu zaterdag. Dan wordt het BK strandrace georganiseerd.





"Er zijn 332 renners ingeschreven en dat was het maximum dat kon en onder de deelnemers toch enkele kleppers als Guillaume van Keirsbulck en Timothy Dupont die zijn zinnen heeft gezet op dit BK, vooral ook omdat zijn supportersclub in Middelkerke is gevestigd. De start is om 14.30 uur aan de surfclub De Kwinte en de aankomst is voorzien rond 16.30 uur aan de Calidris. Net als vorig jaar krijgen de renners een prachtig parcours voorgeschoteld, niet enkel op het strand maar ook langs de kleine weggetjes in de duinen", zegt Filip Bailleul.





Nog dit jaar is er in juli het BK Trial, volgend jaar het BK tijdrijden voor elite en dames, in 2020 , het BK wegrit voor junioren dames en heren en in 2021 opnieuw het BK trial en zoals reeds hoger vernoemd in 2022 de apotheose van het hele wielergebeuren.